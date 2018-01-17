



В Европе распространится фаст-фуд из насекомых - 17.01.2018 13:46

В 2018 году в странах Европейского Союза вступил в силу закон, которым разрешается продажа съедобных насекомых, а также пищи с их добавлением. Как утверждают знающие люди, даже фастфуд с насекомыми может быть полезным. Не говоря уже о том, что иногда он может быть даже вкуснее. Но здесь уже - на любителя.

Это означает, что азиатские кулинарные веяния начинают все больше распространяться в странах Европы. Всеоре различные новинки со сеъедобными насекомыми появятся в продаже во многих европейских городах.

Стоит отметить, что официально насчитывается порядка 2000 видов насекомых, которые вполне могут быть использованы как кулинарные ингредиенты и даже самостоятельные блюда. В пищу употребляют разнообразных жучков, кузнечиков и даже муравьев некоторых видов. Всеоре в Европе на полках магазинов вполне может появиться, например, мука из сверчков, а также многое другое.

В Испании учение из университета Наварры даже провели исследование, в результате которого выяснилось следующее. Было установлено, что выделенные из насекомых белки намного полезнее, чем животные белки. Потому можно смело утверждать, что еда из насекомых в некоторых случаях точно будет полезнее и насыщеннее с точки зрения пищевой ценности. Да и такой источник пищи в прозводстве, к примеру, фаст-фуда, будет на порядок дешевле.

Однако, специалисты утверждают, что не все жители ЕС готовы к таким кулинарным экспериментам, потому пища из насекомых еще не скоро захватит европейский рынок.

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