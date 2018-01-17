



Буковина заказала дополнительные вакцины от кори - 17.01.2018 10:41

В детской поликклинике Черновцов в наличии имеется порядка 110 вакцин от кори, в то время как их необходимо около тысячи.

По словам начмеда поликлиники Валентины Костюк, в городе увеличилось количество желающих провести вакцинацию, в связи с чем и возникла нехватка медикаментов.

В общей сложности в медицинских учрежениях Черновцов в наличии имеется более 400 вакцин от кори. Они есть в детской поликлинике на проспекте Независимости, а также в поликлиниках микрорайонов Садгора и Роша.

Запрос на нужное количество вакцин Черновицкая область уже направила, и поступления уже ожидаются. Сейчас в Министерстве здравоохранения Украины проводят перераспределение, а также занимаются доставкой вакцин по областям.

Вакцинирование в Украине от кори обрело массовый характер ввиду сообщений о вспышках болезни и ее быстром распространении. Уже вскоре показатели вакцинации могут приблизится к требуемым медиками показателям.

Платиновая Буковина, Черновцы

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