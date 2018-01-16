



В Украине будут делать в два раза больше загранпаспортов - 16.01.2018 16:22

Продуктивность выдачи паспортов для поездок за границу предполагается увеличить в два раза благодаря запуску на полиграфическом комбинате Украина нового оборудования для печати биометрических загранпаспортов. Информацию об этом озвучили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

По словам главы ведомства Степана Кубива, на сегодняшний день комбинат изготавливает в сутки 10 тысяч паспортов, а уже с завтрашнего дня объемы производства составят 21 тысячу документов.

Новое оборудование обошлось в 1,7 миллионов евро.

775 тысяч наборов персональных данных сейчас находится в очереди на персонализацию. Ориентировочно, через 2-3 месяца предполагается ликвидировать очередь.

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