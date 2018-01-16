



Житель Глибоччини обкрадав житло своїх знайомих - 16.01.2018 14:41

Маючи у минулому судимість за крадіжки, зловмисник не став на шлях виправлення та продовжив свої злочинні діяння.

В ході проведення профілактичних заходів на території району, працівники Глибоцького відділення поліції задокументували злочинну діяльність 42-річного місцевого жителя. Крадіжки зловмисник вчиняв з помешкань своїх знайомих, коли їх не було вдома.

Під час того, як власники будинків займалися на вулиці господарськими роботами, крадій проникав до їхніх помешкань через незамкнені двері. З будинків порушник викрадав все, що потрапляло під руку. Серед викраденого - гроші, одяг, електроінструмент та продукти харчування. Частину викраденого майна зловмисник продав, а частину залишив собі.

Оперативники встановили причетність порушника до трьох таких крадіжок. Наразі правоохоронці докладають всіх зусиль для того, щоб відшукати решту викраденого.

Відкриті кримінальні провадження, за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють крадія до вчинення інших крадіжок на території району. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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