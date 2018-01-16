



В Швеции требуется на работу лентяй - 16.01.2018 14:11

В Швеции появилась весьма привлекательная вакансия, предложенная одной из крупнейших туристических фирм страны. Интереснее всего, для на работу, которая не требует специального опыта или образования, нужен человек, от которого не требуется что-то выдающееся, да и делать на такой работе практически ничего не нужно будет.

Речь идет о работе в офисе, и в течение рабочего дня можно и даже нужно слушать музыку, читать любимые книги, лежать в шезлонге, разрешается даже спать. То есть, если соискатель планирует ничего не делать на работе, то это идеальное место.

Впрочем, не все так радужно, поскольку ничего не делать и получать за это деньги на постоянной основе не получится. С "ленивым" смотрудником будет заключаться временный контракт - всего на две недели.

Платиновая Буковина

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