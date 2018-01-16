



Пункты обогрева в Черновцах - адреса - 16.01.2018 13:30

В Черновицкой области ввиду снижение температуры воздуха и похолодания были открыты пункты обогрева, где все желающие могут согреться.

Стационарные пункты обогрева работают для всех, кто ввиду неблагоприятных погодных условий остерегается обморожения или переохлаждения.

В Черновцах, как сообщают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, работают несколько стационарных пунктов обогрева, с адресами которых можно ознакомиться ниже. К сожалению, мобильных пунктов обогрева в настоящее время в Черновцах нет.

Итак, пункты обогрева открыты в центре "Турбота" по улице Университетской, 18, на улице Синагоги, 6, в помещении "Народной помощи" , на улице Героев Майдана, 226, в городской больнице №1, в городской клинической больницк №6 по улице Головной, 100, а также в здании городской больницы №4, что по улицы И.Подковы, 14.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини