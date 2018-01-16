



Новинки в оподаткуванні путівок - 16.01.2018 10:56

З 1 січня 2018 року в Україні відбулись деякі зміни в податковому законодавстві. Пов’язано це з набранням сили Закону України від 7.12.2017 №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».

Зокрема, розширено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу громадянина (ст.165).

Відтепер згідно із пп.165.1.35 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються:

- вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. (5х3723=18 615).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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