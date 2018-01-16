



В международных ЖД кассах доступен безналичный расчет - 16.01.2018 10:22

Безналичный расчет с помощью банковских карт отныне доступен в международных кассах при покупке билетов Укрзализныци. Стомит отметить, что до недавнего времени можно было использовать лишь наличные припокупке билетов на международные поезда.

По словам руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, с 16 января появились новые условия. Речь идет о том, что несогласованности в системах оплаты между Украиной и другими государствами были наконец устранены. Теперь дело будет касаться расширения сети международных касс, где можно будет легко купить билеты на нужный поезд.

К слову, в нынешнем году планируется открытие международных железнодорожных касс в ряде городов Украины, среди которых - Мариуполь, Краматорск, Лисичанск, Покровск, Рубежное и Славянское.

Напомним, что со вступлением в силу безвизового режима Украины с Евросоюзом было налажено железнодорожное соединение с рядом стран ЕС, и теперь украинцы могут путешествовать по железной дороге в семь стран Европы.

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