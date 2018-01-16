



Терміни подання та сплати декларації про доходи - 16.01.2018 09:05

У податковій декларації про майновий стан і доходи громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи та військового збору.

Військовий збір розраховується фізичними особами самостійно за ставкою 1,5 відсотка об’єкта оподаткування.

Податкова декларація про майновий стан і доходи для платників податку на доходи фізичних осіб подається у термін до 1 травня року, що настає за звітним.

Наказом МФУ від 06.06.2017 № 556 внесено зміни до податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, які набирають чинності з 31 грудня 2017 року.

Податкова декларація про майновий стан і доходи з 1 січня 2018 року подається за оновленою формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказів від 15.09.2016 № 821 та від 06.06.2017 № 556).

Сума податку на доходи та військового збору, зазначені у податковій декларації за минулий 2017 рік, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня 2018 року.

В такий же термін – до 1 серпня 2018 року сплачують податок на доходи та військовий збір приватні нотаріуси, адвокати, арбітражні керуючі та інші особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Зазначена норма передбачена п.п. 49.18.4 ст. 49 та п.п. 179.7 ст.179 Податкового кодексу України.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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