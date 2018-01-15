



Ирландка вышла замуж за мертвого пирата - 15.01.2018 16:22

Странные свадьбы с недавнего времени уже не так удивляют. Вполне привычным стали так называемые моносвадьбы, когда невеста, например, сочетается браком сама с собой. Однако ирландка по имени Аманда Тиг решила всех удивить. 45-летняя женщина решила выйти замуж за пирата, причем, уже ныне почившего.

В женихи Аманда выбрала себе умершего несколько столетий назад карибского пирата, которого звали Джек. Несмотря на то, что фамилия пирата неизвестна, женщина заявляет, что речь идет не о ком ином, как о настоящем пирате Джеке, которому посвящена франшиза о Джеке Воробье. Женщина отмечает, что она уже некоторое время состоит в отношениях с призраком пирата, который способен передвигать вещи в комнате и даже включать радио. Однако просто отношения ее не устраивали, несмотря на сильную "близость" с призраком, и она решилась сыграть с ним полноценную свадьбу.

Для полноценного торжества Аманде пришлось арендовать катер, который отвез гостей в международные воды, где при участии медиума и состоялся обряд бракосочетания с пиратом. Дело в том, что в Ирландии регистрировать подобный брак не согласились.

На свадьбу были приглашены родные и друзья невесты, и естественно, никого со стороны жениха не было. Впрочем, он некоим образом все же присутствовал на свадьбе - в виде портрета пресловутого Джека Воробья, воплощенного Джонни Деппом. Впрочем, счастливая невеста отмечает, что свадьба прошла отлично, и лучше таких отношений, как с пиратом Карибского моря, у нее никогда не было.

Интереснее же всего, что Аманда Тиг работает аниматором, и ее повседневным костюмом является... костюм пирата Джека Воробья с соответствующим гримом.

Платиновая Буковина

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