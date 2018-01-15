Samsung готовит запуск производства гибких смартфонов

- 15.01.2018 12:34
Samsung готовит запуск производства гибких смартфонов

Уже довольно давно в Интернете "гуляет" информация о работе Samsung над гибкими смартфонами.  Вполне вероятно, что гаджеты, изготовленные по новой технологии, в обозримом будущем появятся в продаже.

На прошлой неделе завершилась выставка CES 2018, и по некоторым данным представители Samsung на закрытой встрече покащали партнерам гибкие смартфоны, радиус кривизны которых составляет 1 и 5 мм - соответственно для складывающихся и расккладывающихся конструкций. По сути, оба формфактора смартфонов позволят сгибать их подобно бумаге.

Из сообщений источников, присутствовавших на закрытой встрече с Samsung, речь идет о гибком смартфоне с дисплеем на 7,3 дюйма, основанным на технологии OLED.  Ориентировочно, уже в конце текущего года компания может наладить производство необычных смартфонов. Примечательно, что ранее в Samsung заявляли, что смартфоны с гибкими дисплеями появятся не ранее 2019 года, так что такое заявление вполне оправдано.

Surface Phone от Microsoft может стать одним из основных конкурентов Samsung в плане гибких гаджетов. Этот аппарат может также получить сгибаемый дисплей. В то же время, южнокорейской компании есть чего опасаться, поскольку Surface Phone может выйти на рынок быстрее - уже до конца нынешего года, что даст Microsoft фору и перед Samsung, и перед Apple, которые также заняты разработками гибких смартфонов.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Samsung гибкие смартфоны, гибкие устройства

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