



Черновицкие абитуриенты активно регистрируются на пробное ЗНО - 12.01.2018 12:48

Регистрация на прохождение пробного тестирования в Черновцах, как и во всей Украине, только началась, но количество желающих уже выше всех ожиданий. В департамента образования отмечают - уже подало заявки на участие в пробном ЗНО более 300 человек. Изъявляют желание опробовать себя даже ученики 10-х классов.

Напомним, что тестирование пробно можно сдать только по одному предмету в указанные дни. Так, 24 марта участники пробного ЗНО могут потренироваться в сдаче тестирования по украинскому языку и литературе, а 31 марта сдать пробное ЗНО на выбор по математике, истории Украины, химии, физике, биологии, географии, немецкому, английскому, французскому или испанскому языку.

Напомним, что пробное ЗНО проводится не сколько с целью проверить знания, а больше в тем, чтобы участники оценили процедуру тестирования, поняли, что списывать нельзя, смогли ощутить все условия, в которых будет проводиться ЗНО во время основной сессии.

При этом участники пробного тестирования всегда могут после пробного ЗНО попробовать выполнить задания самостоятельно дома или в школе, взяв с собой тетради или черновики тестирования. Кроме того, все задания пробного тестирования будут доступны в интернете.Уже на следующий день после пробного ЗНО участник могут ввести ответы из тетради спосощью компьютера в своем личном кабинете в специальные поля. программа сама подсчитает количество правильных ответов и предоставит результат. Таким образом, участник пробного тестирования может оценить, чего в его знаниях не хватает, над чем нужно поработать больше.

Напомним, участие в процедуре пробного ЗНО является платным. Стоимость услуги участия в одном тестировании составляет 132 гривны.

Платиновая Буковина, Черновцы

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