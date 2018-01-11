



Человек может летать на Марс лишь один раз в жизни - 12.01.2018 12:26

Ученые утверждают - человеку можно будет летать на Марс всего один раз в жизни. Объясняется это огромным количеством радиации, получаемым все за один полет на "красную планету".

Так, продолжительность полета на Марс составляет около одного земного года. Облучение, получаемое организмом в течение этого времени, составляет 60% радиации.

Отметим, что орбитальный спутник ExoMars был запущенна "красную" планету в 2016 году. Космический аппарат открыл балл дозовых эквивалентных скоостей в космосе. Так, в течение полета на Марс человек получит облучение, которое равняется 0,66 зиверта радиации, которая практически приближена к предельно допустимой. Объем изучения, получаемый человеком за год пребывания в космосе, составляет порядка 73 рентген. То есть, при однократном посещении Марса у человека практически нет риска для здоровья.

Для сравнения, на Земле люди также получают радиацию, однако в среднем в течение жизни человек получает порядка 2,4 миллизиверта радиации в год. Этот показатель для астронавтов на борту Международной космической стандии на порядок больше - они в год получают 0,3 зиверта.

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