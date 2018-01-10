Испанке достался пирог с чеком на 9 тысяч евро

- 11.01.2018 13:51
Испанке достался пирог с чеком на 9 тысяч евро

В муниципалитете Роперуелос-дель-Парамо, что в Испании, местной жительнице посчастливилось отведать праздничный пирог волхвов, внутри которого оказался чек на 9 тысяч евро.

Как стало известно позднее, кондитерская фабрика Conrado ежегодно радует своих клиентов, помещая всвои изделия чеки на весьма приличные суммы.

Конто Фернандес купила у Conrado три пирога волховов к католическому празднику Богоявления, который связан с евангельскими событиями после Рождества. Католическое Богоявление отмечается 6 января и совпадает с Сочельником у православных христиан. Два из приобретенных пирогов Катно подарила, а третий оставила себе. Интересно, что именно внутри него и оказался сюрприз.

Впервые компания Conrado воплотила в жизнь идею оставлять секретные подарки своим клиентам в 2009 году. Тогда размер презента составил 500 евро. В тех пор размер приза постепенно увеличивался, и в нынешнем году сумма составила почти 10 тысяч евро.


Традиционный пирог волхвов, отметим, имеет форму короны, и своеобразным символом драгоценных камней выступают фрукты и цукаты. На Богоявление принято лакомиться пирогом волхвов, который делят на столько же кусков, сколько гостей находится за праздничным столом. при готовке такого пирога хозяйки кладут внутрь небольшой сюрприз - это может быть монетка или пуговица. Тот, кому такой сюрприз достанется, будет счастлив, согласно поверью, целый год.

Платиновая Буковина

Ключові слова: пирог волхвов, пирог с сюрпризом

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