



Крупный пожар в Черновцах на Зеленой 9 01 2018 - 10.01.2018 12:11

На улице Зеленой в Черновцах накануне вечером, 9 января, произошел крупный пожар - загорелся большой ангар на местном рынке.

По информации пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области, 180 квадратных метров составила площадь возгорания.

На местро происшествия ГСЧС направила 8 единиц спецтехники, также в тушении пожара были привлечены 31 человек личного состава. Были эвакуированы трое людей - владельцы, пытавшиеся спасти свой товар.

пострадавших в результате данного происшествия нет. Следователи осуществляют подсчет ущерба, нанесенного подаром. Над определением причин пожара работают полицейские, следователи и специальная лаборатория.

Платиновая Буковина, Черновцы

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