



Податкові соціальні пільги в 2018 році - 09.01.2018 13:39

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII з 1 січня 2018 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу у розмірі 1762 гривні (далі –ПМПО).

Оскільки п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України визначено, що розмір податкової соціальної пільги (далі – ПСП) залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, то у 2018 році змінилися розмір ПСП та граничний розмір доходу, який дає право на її отримання.

Отже, граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, 2470,00 грн. (розраховується згідно п. 169.4 ст. 169).

А сам розмір ПСП у 2018 році становитиме:

- звичайна - 881,00 грн. ( 50% від ПМПО, п.п. 169.1.1 ПКУ);

- звичайна ПСП на "дітей" - 881,00 грн. х кіл-ть дітей до 18 років (100% від звичайної ПСП, п.п. 169.1.2 ПКУ);

При цьому граничний розмір доходу для одного з батьків: 2470,00 х кіл-ть дітей.

- підвищена ПСП на "дітей" - 1321,50 грн. х кіл-ть дітей до 18 років. (150% від звичайної ПСП* на кількість дітей, пп. «а» и «б» п.п. 169.1.3 ПКУ);

- підвищена ПСП - 1321,50 грн. (150% від звичайної ПСП, пп.«в»—«е» п.п. 169.1.3 ПКУ);

- максимальна ПСП - 1762,00 грн. (200 % від звичайної ПСП, п.п. 169.1.4 ПКУ).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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