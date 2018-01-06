



Взрыв на Хмельницкой АЭС сегодня - 06.01.2018 18:25

Как стало известно из сообщения пресс-центра Хмельницкой АЭС, не так давно - еще 03 января 2017 года произошла остановка реакторной установки атомной станции в режиме "горячий останов". Цитируем сообщение с официального сайта: Так был ли взрыв на Хмельницкой АЭС? По официальным данным - нет







Вот уже несколько дней в сети Интернет распространяются многочисленные мнения на этот счет. Некоторые Пользователи считают, что Правительство и Кабмин скрывают от населения истинное положение дел - в реальности на Хмельницкой АЭС произошла техногенная катастрофа. Некоторые неофициальные каналы на Ютьюб намереваются донести до жителей Украины мнения и их личные/неофициальные данные о том, что при произошедшем пропускании среды погибли 1 и ранены 2 человека.

Как же обстоят дела на самом деле? Мнение официальных представителей Хмельницкой АЭС известно, в нем нет упоминания о жертвах либо о разрушениях. Также нет данных о повышении уровня радиации.

Если предположить, что от жителей страны дейтствительно что-либо скрывается, то также можно предположить, что в Нетишине, где расположена АЭС, у многих жителей имеются дозиметры. Неужели никто из них не выложил бы в сеть тревожные посты (а во всей проверенной мной сети Интернет нет ни одного упоминания о подобном)? Также, важно учесть, что согласно международной шкалы ядерных событий проишествию присвоен уровень 0 (нуль). И если попытаться усомниться в обратном, это значит, усомниться в компетентности международных наблюдателей...

На Хмельницкой АЭС, - энергоблоке №1 как известно, 58-е сутки проводится плановый капитальный ремонт. А само пропускание среды на другом энергоблоке № 2 - на уплотнительной поверхности узла «чехол - блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ) на ХАЭС произошел 3 января.

Сегодня, 6 января 2018 года, новых сообщение от властей либо пресс-центра Хмельницкой АЭС не поступало. Нетишин, Хмельницкий и вся Хмельницкая область живут в обычном режиме.

Одновременно, сегодня и вчера многие пользователи Viber, facebook и других соцсетей сообщения о том, что из за якобы техногенной катастрофы на Хмельницкой АЭС, не рекомендуется выходить на улицу в дождь, снег и быть предельно осторожными - по возможности покинуть Запад Украины. И во всех сообщениях речь идет о некоем депутате ВР. Стоит учитывать тот факт, что население Украины в свете событий, происходящих в стране с 2014 года - гораздо более активны и при наступлении форс-мажорных событий новости расмпространились бы слишком быстро. Так что, на сегодняшний день оснований для панических настроений в обществе, паники по поводу событий на Хмельницкой АЭС нет - но некто уверенно рассылает спам...

Напомним, что:

4 июля 2016 года Интернет взорвала новость о разгерметизации 1 и 2 энергоблоков, утечке радиации . На самом деле, тогда в парогенераторе появилось протекание. И тогда же, на вопрос: был ли взрыв на Хмельницкой АЭС - Директор ХАЭС, Николай Панащенко заявил о планово проводимых работах, уровень радиации тогда же замерял не один журналист - и уровень был в пределах нормы. Однако появился некий депутат ВР, который сообщил новость о разгерметизации ядерного реактора и грядущих катастрофических последствиях - и именно эта новость взорвала Интернет.

19 июня 2012 года сеть Интернет также взорвала новость об утечке радиации на Хмельницкой АЭС. Эта новость, распространявшаяся по Украине со скоростью звука, также оказалась фейковой.

Мы будем следить за новостями - следите за нашими статьями!

Всі новини