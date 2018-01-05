



Президент Молдовы Додон снова отстранен - 05.01.2018 12:31

Согласно решению Конституционного суда Молдовы от 5 января 2018 года, президент страны Игорь Додон был в очередной раз отстранен от должности. Представители Конституционного суда отмечают - Додон нарушил конституцию, отказав подписть закон о запрете российской пропаганды.

Таким образом, Додон временно отстранен от выполнения обязаностей, в то время как функции президента будет выполнять премьер-министр либо глава парламента. В замечании суда говорится, что президент не обладает правом вето и обязан подписывать законы, даже если на его взгляд они не соответствуют Конституции.

Стоит отметить, что для Игоря Додона данное отстранение будет уже третьим по счету. До эитого его отстраняли за отказ утвердить Евгшения Стурзу на пост министра обороны. А второй раз - после отказа Додона утвердить повторно выдвинутых кандидатов на посты министров и вице-министров.

7 декабря парламент Молдовы принял проект поправок в Кодекс о телевидении и радио касаем о запрета новостей и информационно-аналитических программ российского производства. 4 января президент Додон обратился в Конституционный суд с рассмотрением конституционности положений данного законопроекта. Отметим, что согласно изменениям на молдавских теле- и радиостанциях можно транслировать передачи и новости, изготовленные в странах Евросоюза, в США и Канаде, а также ряде стран, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. Примечательно, что Россию данную конвенцию не ратифицировала.

Нарушение пункта о трансляции будет караться штрафом в размере 40-70 тысяч лей, что жквивалентно 2300-4000 долларов. Штраф за повторное нарушение составит 70-100 тысяч лей, или 4000-5800 долларов.

Додон отказался подписать данный документ и принял решение вернуть его в парламент. Впрочем, депутаты парламента снова утвердили проект правок, а президент бы отстранен.

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