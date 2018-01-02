Поліція за годину розкрила злочин та затримала правопорушників

- 03.01.2018 16:34
Поліція за годину розкрила злочин та затримала правопорушників

Обидва крадії вже були раніше судимі за аналогічні злочини та інші кримінальні правопорушення.

Увечері 2 січня до Сторожинецького відділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку майна з приватного господарства на території райцентру. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група з’ясувала, що близько 16 години невідомі зловмисники пошкодили огорожу і проникли на подвір’я жителя Сторожинця. Звідти вони викрали металевий візок, пальне, запчастини до побутової техніки та електричний кабель.

Поліцейські одразу почали відпрацьовувати коло раніше судимих осіб, котрі могли бути причетними до скоєння даного злочину. Першочергові оперативно-розшукові заходи дали можливість миттєво встановити особи ймовірних крадіїв. Всі сили Сторожинецького відділу поліції були спрямовані на встановлення їхнього місцезнаходження. Вже через 45 хвилин після отримання повідомлення про крадіжку, правоохоронці розшукали зловмисників. На околиці Сторожинця двоє місцевих жителів, віком 29 і 38 років, якраз почали спалювати електричний кабель, намагаючись видобути з нього мідь. Поруч поліцейські виявили й інші викрадені речі. Не вагаючись, чоловіки зізналися правоохоронцям у скоєнні крадіжки.

Обидва злодії вже були раніше судимі за аналогічні злочини. По одному з них кримінальне провадження ще розглядається в суді, а інший лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Поліцейські затримали крадіїв в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

На даний час вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: нацполіція чернівці, буковина поліція

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

З початку року на Буковині сталось 5 ДТП з постраждалими У трьох автопригодах постраждали мешканці Сторожинецького і Новоселицького районів та неповнолітня жителька міста Чернівці.
- 03.01.2018 16:19
ОБСЕ в 2018 возглавит Италия На официальом сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщается, что новым главой организации в 2018 году была выбрана Италия.
- 03.01.2018 16:07
В США близнецы родились в разные года На первый взгляд может показаться странным, что близняшки появились на свет практически с разницей в год. Но на самом деле
- 03.01.2018 15:57
Украинка хотела вывезти ребенка по поддельным документам С территории Украины через границу в Черновицкой области незаконным образом пытались вывезти несовершеннолетнего
- 03.01.2018 15:43
В Украине стартовала программа монетизации субсидий Программа монетизации субсидий в Украине стартовала, и ее будут осуществлять поэтапно, в три фазы. Накануне уже был запущен первый этап программы.
- 03.01.2018 13:58
В Чернівцях сплачено понад 90 млн грн військового збору Упродовж 2017-го року платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 90,9 млн. грн. військового збору. У порівнянні з 2016-им надходження зросли на 25,4 млн. грн.,
- 03.01.2018 11:54
В Чернівцях розшукується неповнолітній хлопець Чернівецькі поліцейські закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклого жителя обласного центр
- 03.01.2018 10:51
Чернівчани сплатили понад 2 млрд податків у 2017 році Упродовж 2017 року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ сплатили 2,1 млрд. податків
- 02.01.2018 14:46
Літній буковинській грабіжниці повідомили про підозру Жінка вже була неодноразово судима за різні кримінальні правопорушення. Цього разу зловмисниці загрожує до восьми років
- 02.01.2018 14:12
Первая неделя января будет теплой и без осадков Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в течение нынешней недели в Украине ожидается преимущественно теплая и влажная погода. Незначительные осадки возможны местами.
- 02.01.2018 14:00

Всі новини