



Поліція за годину розкрила злочин та затримала правопорушників - 03.01.2018 16:34

Обидва крадії вже були раніше судимі за аналогічні злочини та інші кримінальні правопорушення.

Увечері 2 січня до Сторожинецького відділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку майна з приватного господарства на території райцентру. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група з’ясувала, що близько 16 години невідомі зловмисники пошкодили огорожу і проникли на подвір’я жителя Сторожинця. Звідти вони викрали металевий візок, пальне, запчастини до побутової техніки та електричний кабель.

Поліцейські одразу почали відпрацьовувати коло раніше судимих осіб, котрі могли бути причетними до скоєння даного злочину. Першочергові оперативно-розшукові заходи дали можливість миттєво встановити особи ймовірних крадіїв. Всі сили Сторожинецького відділу поліції були спрямовані на встановлення їхнього місцезнаходження. Вже через 45 хвилин після отримання повідомлення про крадіжку, правоохоронці розшукали зловмисників. На околиці Сторожинця двоє місцевих жителів, віком 29 і 38 років, якраз почали спалювати електричний кабель, намагаючись видобути з нього мідь. Поруч поліцейські виявили й інші викрадені речі. Не вагаючись, чоловіки зізналися правоохоронцям у скоєнні крадіжки.

Обидва злодії вже були раніше судимі за аналогічні злочини. По одному з них кримінальне провадження ще розглядається в суді, а інший лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Поліцейські затримали крадіїв в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

На даний час вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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