ОБСЕ в 2018 возглавит Италия

- 03.01.2018 16:07
ОБСЕ в 2018 возглавит Италия

На официальом сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщается, что новым главой организации в 2018 году была выбрана Италия.

На своей странице в Твиттер посол Италии в Украинее Давиде Ла Сесилия отметил, что в новом году Италия приложит все усилия для того, чтобы конфликт на востоке Украины был разрешен.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность в адрес Австрии за то, что в течение 2017 года эта страна возглавляла ОБСЕ. Климкин также пожелал главе итальянского МИДа Анджелино Альфано успехов в 2018 году во время перезидентсва в ОБСЕ.

Напомним, что ОБСЕ представляет собой крупнейшую в мире региональную организацию по вопросам безопасности. ОБСе была организована по итогам Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который также известен как Хельсинкское соглашение. Штаб-квартира ОБСЕ располагается в Вене, и в ее состав входит 57 государств.

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Ключові слова: президентство в ОБСЕ, Италия глава ОБСЕ, ОБСЕ Украина

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