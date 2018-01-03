ОБСЕ в 2018 возглавит Италия- 03.01.2018 16:07
На официальом сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщается, что новым главой организации в 2018 году была выбрана Италия.
На своей странице в Твиттер посол Италии в Украинее Давиде Ла Сесилия отметил, что в новом году Италия приложит все усилия для того, чтобы конфликт на востоке Украины был разрешен.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность в адрес Австрии за то, что в течение 2017 года эта страна возглавляла ОБСЕ. Климкин также пожелал главе итальянского МИДа Анджелино Альфано успехов в 2018 году во время перезидентсва в ОБСЕ.
Напомним, что ОБСЕ представляет собой крупнейшую в мире региональную организацию по вопросам безопасности. ОБСе была организована по итогам Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который также известен как Хельсинкское соглашение. Штаб-квартира ОБСЕ располагается в Вене, и в ее состав входит 57 государств.
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