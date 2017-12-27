Первая неделя января будет теплой и без осадков- 02.01.2018 14:00
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в течение нынешней недели в Украине ожидается преимущественно теплая и влажная погода. Незначительные осадки возможны местами.
Осадки, как отмечает Диденко, возможны лишь местами в западных областях страны, существенных дождей или других осадков ждать не стоит. Преобладать в ближайшее время будет теплая и влажная воздушная масса.
Атмосферный фронт может переместиться позднее в сторону Винницой, Житомирской и части Киевской области, но в целом, существенные осадки не прогнозируются. Возможны местами туманы.
В течение этой недели температура воздуха будет в основном положительной, только в ночное время местами столбики термометра могут опускаться до нулевой отметки или до -1. Днем в большинстве областей Украине температура воздуха будет колебаться в пределах +2... +6 градусов, на юге будет более тепло - от +5 до +10 градусов. Также теплая погода ожидается в Сочельник и на Рождество.
Теплая и влажная погода прогнозируется также в Киеве и области.
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