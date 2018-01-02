Смертельная ДТП в Черновцах 2 01 2018- 02.01.2018 12:47
В Черновцах в ночь на 2 января 2018 года на въезде в город произошло смертельное ДТП. На огромной скорости в бетонный знак "Черновцы" врезался легковой автомобиль.
Авария произошла примерно в 4 часа утра 2 января.
Удар был очень мощным поскольку автомобиль перевернулся, а каменная когнструкция сломалась. Перевернувшийся автомобиль придавил водителя.
На место прибыли патрульные полицейские, которым удалось вытащить водителя из-под машины. На место также были вызваны врачи скорой помощи, однако, спасти пострадавшего им не удалось - 37-летний черновчанин, который находился за рулем иномарки, скнчался на месте происшествия от травм, не совместимых с жизнью.
Следственно-оперативная группа работает на месте и устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия.
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