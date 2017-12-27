



В Австралии по улицам гулял крокодил - 27.12.2017 10:09

В пригороде австралийского Мельбурна в рождественский день по улицам прогуливался крокодил. Местная полиция в связи с этим объявила поиски хозяев экзотического животного.

Прохожие заметили крокодила на северо-востоке Мельбурна, на Гейдельберских высотах, и немедленно сообщили об этом полиции. Интересно, что правоохранители скептически отнеслись к такому заявлению, решив, что на месте они обнаружат большую ящерицу или что-то в этом роде, поскольку заявители нередко преувеличивают. Между тем, прибыв на место вызова, полицейские обнаружили вполне себе настоящего крокодила длиной порядка метра, который спокойно сидел на тропинке рядом с местным медицинским центром.

На поимку крокодила был вызван ловец змей Марк Пелли, который передал пресноводное представителям государственных органов защиты дикой природы.

Примечательно, что в австралийском штате Виктория, крупнейшим городом которого и является Мельбурн, разрешено держать у себя крокодилов, если их длина не превышает 2,5 метра. Потому в полиции предположили, что крокодил - это просто вырвавшийся на свободу домашний питомец, так как до ближайших водных объектов все же далековато.

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