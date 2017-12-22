На Буковине уже начались зимние каникулы 2017-2018

- 26.12.2017 11:24
На Буковине уже начались зимние каникулы 2017-2018

В некоторых районах Черновицкой области школьники уже отправились на зимние каникулы, которые начались с 26 декабря.

Так, в Вижницком районе Буковины. а также в Вижницкой объединенной территориальной общине и в школах Заставновского района каникулы под новый год продлятся с 26 декабря 2017 года по 14 января 2018 года. Для школьников Герцаевского района и Сокирянской объединенной территориальной общины каникулы продлятся с 27 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Что касается Черновцов, то местные школьники на каникулы в основном уйдут позже - для них зимние каникуы продлятся с 30 декабря 2017 года по 14 января 2018 года.

Представители департамента образования Черновцкой областной госадминистрации отмечают, что школьники идут на каникулы в разное время, поскольку учебные заведения сами определяют их длительность и даты. Напомним, что в Хотинском районе школы отказались от осенних каникул, чтобы продлить зимние каникулы.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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