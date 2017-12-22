



В Ставчанах на дорозі перевернулась автівка - 22.12.2017 17:25

Дорожній інцидент стався на проїжджій частині у селі Ставчани Кіцманського району.

21 грудня в обід 29-річний житель села Кислів, керуючи автівкою марки «Форт» на іноземній реєстрації, не впорався з керуванням, що спричинило перекидання транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди 47-річний пасажира легковика з травмами голови та хребта госпіталізували до Кіцманської районної лікарні.

Медичне освідчення показало, що водій «Форту» був тверезий.

За фактом даної ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають водіїв бути максимально уважними, адже погані погодні умови суттєво змінюють ситуацію на автошляхах. Задля вашої особистої безпеки та безпеки оточуючих - обов’язково дотримуйтесь визначеного швидкісного режиму. Якщо керування автомобілем ускладняється ковзкістю автодоріг, то перш за все краще зменшіть швидкість та не кваптеся. У будь-якій екстремальній ситуації поспіх разом з неуважністю можуть спричинити трагічні наслідки.

Задля того, щоб уникнути неприємних дорожніх інцидентів та радіти зимовим святам – будьте свідомими та неухильно дотримуйтесь правил безпеки дорожнього руху.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини