В заказник на Буковину покупают троих зубров

- 22.12.2017 14:05
В заказник на Буковину покупают троих зубров

В соответствии с Комплексной программой по охране окружающей природной среды Экология в Черновицкой области в период с 2016 по 2018 годы осуществляются мероприятия, направленные на увеличение субпопуляции на Буковине зубра европейского Bison bonasus L. Мероприятия осуществляются при содействии Черновицкой областной государственной администрации.

Так, на эти цели из областного фонда охраны окружающей природной среды в 2017 годы были выделены 190 тысяч гривен на приобретение трех особей зубра европейсокго.

Государственное предприятие Сторожинецкое лесное хозяйство Черновицкого областного управления лесного и охтничьего хозяйства осуществляет техническое обеспечение и совместное финансирование. Дело в том, что зоологический заказник местного значения Зубровица, объект природно-заповедного фонда, располагается как раз на территории этого лесхоза. Кроме того, вольейр площадью 80,3 гектар, построенный в соответствии со всеми европейскими нормами и требованиями, был возведен также за собственные средства предприятия. Воьер предназначен для содержания животных в полусвободных условиях.

Двоих самцов зубра с начала декабря нынешнего года уже переселили из Хмельницкого лесхоза Винницкой области. Также поднимается вопрос касаемо переседения на Буковину еще двух самок. В разрешении Министерства экологии и природных ресурсов Украины говорится о том, что в заказник Зубровица планируется отловить и переселить всего 10 особей животных, которые относятся к краснокнижным видам.

Платиновая Буковина

Ключові слова: зубры буковина, заказник зубровица, черновицкая область заповедник

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