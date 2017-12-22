



США ободрили поставки летального оружия в Украину - 22.12.2017 09:54

Продажу летального оружия в Украину на сумму 41,5 миллиона долларов положительно оценили в администрации президента США Дональда Трампа. В качестве оружия рассматриваются снайперские системы.

В администрации президента отметили, что в декабре Государственный департамент утвердил коммерческую лицензию для экспорта снайперских систем Model M107A1, а также комплектующих, аксессуаров и боеприпасов, общая сумма на которые оценивается в 41,5 миллионов долларов.

Пока что речи об экспорте тяжелого вооружения, к примеру, противотанковых ракет Javelin, ничего не сообщается.

По утверждениям специалистов, Трамп принял взвешенное решение, в котором не были учтены все требования украинской стороны, однако, первые продажи летального оружия были утверждены, что говорит об изменениях подхода администрации президента США и политики страны в целом. Один из представителей Конгресса отметил, что контрольную отметку уже преодолели, и поставки, судя по всему, будут продолжаться.

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