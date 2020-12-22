



Злочинці в Чернівцях напали на полісменів - 22.12.2017 09:24

Приїхавши на виклик через бійку, екіпажу патрульної поліції довелося застосовувати спецзасоби, щоб заспокоїти двох агресивних чоловіків.

Повідомлення про бійку по вулиці Стрийській у Чернівцях надійшло увечері 20 грудня. Екіпаж патрульної поліції одразу виїхав за вказаною адресою. Спілкуючись з патрульними, заявник вказав на двох чоловіків, котрі завдали йому тілесних ушкоджень. Коли працівники поліції підійшли до них, щоб з’ясувати подробиці інциденту, останні почали проявляти агресію.

Зокрема, чоловіки застосували до патрульних балончик сльозогінної дії та намагалися вдарити металевим предметом. На неодноразові вимоги поліцейських припинити правопорушення, нападники не реагували. Щоб заспокоїти чоловіків, полісмени застосували сльозогінні балончики, прийоми рукопашного бою та кайданки. На місце інциденту патрульні викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції.

Правоохоронці встановили особи зловмисників. Нападниками виявилися двоє чернівчан: 66-річний чоловік і його 24-річний родич. Поліцейські вилучили у правопорушників речові докази. За фактом опору працівникам поліції слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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