В Черновцы прибыл Вифлеемский огонь- 21.12.2017 16:20
В Черновцы прибыл Вифлеемский огонь мира, о чем сообщила в соцсети Facebook Леся Федоренко. Традицию распространять Вифлеемский огонь мира продолжают соблюдать черновицкие пластуны.
Первым Вифлеемский огонь принял мэр Чреновцов Алексей Каспрук, который передал его громаде Черновцав.
23 декабря в 17:00 состоится передача Вифлеемского огня прихожанам Собора Рождества Христового, что находится по адресу ул. Небесной сотни, 30, а также детской больнице Черновцов. 24 декабря в 10:30 Вифлеемский огонь передадут верующим Базилики Воздвижения Всечестного Креста, что на улице Головной, 20. 25 декабря в 9:30 его передадут в Собор Успения Пресвятой Богородицы, что по улице Русской, 28.
В районы - Кицманский, Глыбокский, Заставновский, Вижницкий и Сторожинецкий - Вифлеемский огонь мира отправится уже 26 декабря.
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