



Какая пища вызывает усталость - 21.12.2017 15:50

Определенные продукты питания добавляют бодрости, а есть и такие, которые способствуют чувству усталости и даже внешне делают вас усталыми. Так что правильное питание - это не только здоровье, но и свежий вид. Но не забывайте также о спорте, нормальном сне и отсутствии стрессов.

Пища, приготовленная во фритюре, а также просто жаренная на сковороде, не только добавит усталости, но и может быть весьма опасной. При этом, такая еда наиболее распространена - по причине вкуса и удобства в готовке. При жарке в продуктах питания накапливается масло и транс-жиры, которые в свою очередь влияют на процессы в организме, замедляя их. Да и в целом, каждый может заметить нередкое чувстство тяжести в желудке, возинкающее после употребления жаренной пищи. Дело в том, что такую пищу труднее переварить, и организм задействует для этого большее количество энергии. Отсюда возникает усталость.Кроме того,

Также стоит отметить, что употребление жареной пищи нередко ведет к ожирению, проблемам с сосудами. При этом, вредно не только употреблять в пищу, которая готовится посредством жарки. Употребление растительных жиров, то есть, масел, также не самым лучшим образом скажется на вашей внешности, если вы ими злоупотреблеяте. Масла пересушивают кожу, даже если количество потребляемой воды в норме, а также разрушают находящийся в ней коллаген.

Напиток для бодрости - кофе - также способен "подарить" вам усталый вид. Всему виной тот самый кофеин, и употреблять его нужно грамотно. Например, если выпить чашку кофе перед занятиями спортом, это добавит бодрости и актива, калории будут сжигаться более активно. После кофе рекомендуется выпить стакан воды, поскольку кофеин способствует обезвоживанию. На ночь кофе, разумеется, пить не стоит. Потому как после временного прилива бодрости вы заполучите проблемы с засыпанием. Наверняка, вечерняя чашка кофе принесет больше усталости, стресса, а также неприятный бонус в виде отечности (мешков) под глазами.

Острая пища хороша для пищеварения, позволяет стимулировать обмен веществ. Но переизбыток пряностей и остроты чреват изменением оттенка кожи, нарушением пигментации, видимыми под кожей кровеносными сосудами. Иногда острая пища может делать нашу кожу более толстой и грубой, будто опухшей.

По ряду очевидных причин алкоголь также не самы лучшим образом сказывается на внешнем виде. Спиртное также оказывает влаговыводящее действие, о чем стоит помнить. Но компенсировать потерю влаги при употреблении кофе гораздо легче - здесь соотношение кофе и воды, выпитой после бодрящего напитка, составляет 1:1. При употреблении спиртного воды стоит выпивать на порядок больше, например, два стакана воды после каждого бокала пива либо после каждой рюмки чего-то более горячительного.

Углеводы не все вредны, но и далеко не все полезны. Они бывают простыми и сложными, есть и пустые углеводы, на переваривание которых затрачивается много энергии, а калорий взамен не поступает. Отсюда и возникновение того самого чувства усталости. По другому принципу работают, например, бобовые, которые дарят чувство сытости надолго, обеспечивают организм энергией. Полезными продуктами являются фрукты и овощи, орехи и семена. Но злоупотреблять ими все же не стоит, особенно вечеро, ведь орехи, это прежде всего, масла, овощи - это сахар. Употребляйте эти продукты в первой половине дня в качестве перекусов.

А для свежего вида рекомендуем пить побольше воды, зеленых и травяных чаев, натуральных коктейлей.

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