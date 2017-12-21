ЕС обеспокоены эскалацией конфликта на Донбассе

- 21.12.2017 10:16
ЕС обеспокоены эскалацией конфликта на Донбассе

Ухудшение ситуации на Донбассе в вопросах безопасности и гуманитарных вопросах вызвали обеспокоенность в ЕС. Об этом сообщила спикер Службы внешних действий Евросоюза. Напомним, что несколько дней назад ситуация на востоке Украины резко ухудшилась, и количество нарушений в настоящее время - наибольшее с февраля 2017 года.

Между тем, в сообщении ведомства также говорится о том, что обстрелы важных объектов гуманитарной инфраструктуры и расположение единиц вооруженных сил непосредственно рядом с жилыми районами демонстрирует полное неуважение к жизни людей. ЕС призывают также призывают стороны придерживаться  режима прекращения огня, а также отвести в контролируемые места хранения тяжелое вооружение.

В Евросоюзе отмечают необходимость обеспечения полного, беспрепятственного и безопасного доступа ко всей территории, предусмотренной мандатом ОБСЕ, членам специальной мониторинговой миссии. Также акцентируется внимание на соблюдении пунктов Минских соглашений. 

ЕС также обращается к РФ оказать влияние на сепаратистов для солюдения Минских соглашений и режима прекращения огня.

Между тем, напомним, что Россия в одностороннем порядке приняла решение выйти из Совместного центра по контролю и координации. В ЕС отметили, что данное решение может крайне негативно сказаться на обстановке на Донбассе, стабилизации линии соприкосновения и соблюдении режима тишины. Примечательно, что вскоре после того, как российские офицеры покинули СЦКК, ситуация на Донбассе резко обострилась.

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Ключові слова: обострение на Донбассе, обстрелы на донбассе, сцкк

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