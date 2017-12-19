



Черновчан предупреждают об опасности гололедицы - 20.12.2017 11:16

Из-за гололедицы в Черновцах возможны осложнения дорожного движения, о чем предупреждают автомобилистов и пешеходов.

Так, в особенности, а объездной дороге на участке от микрорайона Гравитон к селу Коровия образовался огромный затор. Пробка стояла, как сообщают очевидцы, по состоянию на 10:30.

Предварительно отмечается, что на указанном участке пока что не работают патрульные и не осуществляют регулировку.



Наряду с тем, жителей Черновцов и гостей города, автомобилистов и пешеходов призывают придерживаться правил дорожного движения, соблюдать дистанцию между транспортными средствам

Платиновая Буковина, Черновцы

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