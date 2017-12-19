Обікравшого літню жінку злодія спіймала поліція

- 19.12.2017 17:07
Обікравшого літню жінку злодія спіймала поліція

Крадій вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. За скоєне йому доведеться відповідати на лаві підсудних.

18 грудня до Вижницького відділення поліції звернулася 89-річна жителька села Вахнівці. Заявниця повідомила, що невідома особа викрала з її будинку гроші в сумі близько 3000 гривень.

На місці події правоохоронці встановили, що крадій потрапив до будинку через незачинені вхідні двері. Поліцейські розпочали пошуки зловмисника з опитування місцевого населення.

Завдяки злагодженій роботі дільничних офіцерів поліції крадія вдалося швидко спіймати. Ним виявився 37-річний житель села Лукавці. Поліцейські вилучили у порушника частину викрадених ним грошей.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки буковина, національна поліція

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