



Обікравшого літню жінку злодія спіймала поліція - 19.12.2017 17:07

Крадій вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. За скоєне йому доведеться відповідати на лаві підсудних.

18 грудня до Вижницького відділення поліції звернулася 89-річна жителька села Вахнівці. Заявниця повідомила, що невідома особа викрала з її будинку гроші в сумі близько 3000 гривень.

На місці події правоохоронці встановили, що крадій потрапив до будинку через незачинені вхідні двері. Поліцейські розпочали пошуки зловмисника з опитування місцевого населення.

Завдяки злагодженій роботі дільничних офіцерів поліції крадія вдалося швидко спіймати. Ним виявився 37-річний житель села Лукавці. Поліцейські вилучили у порушника частину викрадених ним грошей.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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