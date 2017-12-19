



В США на автомагистраль упал поезд - 19.12.2017 11:15

В США в штате Вашингтон недалеко от города Дюпонт обрушился мост, в результате чего вместе с пассажирами упал пассажирский поезд. Более 70 человек пострадали и были доставлены в больницу. Погибших насчитывается по меньшей мере 6 человек.

Стоит отметить, что компания Amtrak решла перейти на новый железнодорожный маршрут, благодаря которому удалось бы сократить продолжительность поездок по времени. Сразу после изменения маршрута, буквально на следующий день и произошла данная авария.

Сообщается, что с путепровода на шоссе упали два вагона состава, в результате чего также получили повреждения несколько автомобилей. Третий вагон поезда в итоге также обрушился, что привело к практическому перекрытию движения по автомагистрали. После падения двери вагонов были заблокированы, в результате чего пассажирам пришлось выбираться наружу через окна.

Из общего числа пострадавших примерно 10 человек пребывают в тяжелом или критическом состоянии.

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