Черновицкий водоканал имеет 55 собственных должников

- 18.12.2017 16:38
Черновицкий водоканал имеет 55 собственных должников

Коммунальное предприятие Черновцыводоканал обязано выплачитьва после реструктуризации долга предприятию Черновцыоблэнерго ежемесячно 7 миллионов гривен. При этом, водоканал может делать это только при поддержке городского совета. 

На еженедельном брифинге в Черновицком городском совете мэр Алексей Каспрук отметил, что доходы водоканала могут перекрыть всего 70% расходов. Депутатам горсовета еще предстоит голосование о выделении 9 миллионов гривен в качестве финансовой помощи. Эти средства будуит предоставлены на обслуживание старых долгов и части суммы реструктуризованного долга.

Кроме чтого, Черновцыводоканал проводит активную работу по обнаружению прорывов. Также были обнаружены 55 юридических лиц, которые пользуются водой с множественными нарушениями.

По словам мэра, среди наибольших должников водоканалу числятся туристический комплекс Черемош, который при наличии двух счетчиков вносил оплату только по показателям одного из них, и Ледовая площадка. В общей сложности задолжденность обоих предприятий суммарно составляет 700 тысяч гривен. Если данные предприятия не рассчитаются по долгам, водоснабжение будет отключено, а дела будут переданы в суд.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновцыводоканал, водоканал черновцы

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