



Могут ли быть кольца вокруг Земли - 18.12.2017 16:27

В 1982 году астроном Эдвард Гинан открыл астероидное кольцо Нептуна. По его мнению, в древние времена вокруг Земли также имелись кольца, однако, внешний вид кольцевой системы наверняка определить точно нельзя. Возможно, кольцевая система отличалась от той, которая имеется у Сатурна, и не была столь большой. Однако, для ранней Земли ее кольцевая система была очень важной.

На модели Земли, созданной учеными, специалисты отметили примерную модель кольцевой системы. По словам астронома из Университета Аканзаса Кейтлин Аренс, наличие кольцевой системы позволило бы создать уникальные явления на Земле, но и создало бы массу неприятностей. По словам Аренс, в земных кольцах Луна вызывала бы рябь из-за приливов, и рябь привела бы к возникновению снежных лучей, которые могли бы привести к выталкиванию из гравитационного удержания материала, который бы падал на Землю. Падение обломков колец привело бы к большой опасности для жителей Земли.

Наличие колец вокруг земли также оказывало бы, согласно модели, влияние на погоду, и в зависимости от толщины колец оно было бы сильнее. Для фермеров слишком толстые кольца могли бы создать массу неприятностей, поскольку могут влиять на местное солнечное освещение.

Между тем, ученые отмечают, что обогнать Сатурн Земле с ее гипотетическими кольцами вряд ли удалось, поскольку их состав был бы наверняка иным. Состав Сатурна - это ккамень и лед, и без своих колец в Солнечной системе он наверняка бы не вижил Земные кольца состояли бы из камня и пыли, и были бы темными.

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