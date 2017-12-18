



Французская компания купила на аукционе скелет мамонта - 18.12.2017 15:18

Скелет мамонта из Сибири был продан на французском аукционе в городе Лион за 548 тысяч евро.

Отмечается, что возраст древнего ивотного, которому принадлежал скелет, составляет порядка 10 тысяч лет. Скелет в высоту составляет 3 метра, и его длина - 5 метров.

Новыми владельцами скелета мамонта стали представители французской компании Soprema. Дело в том, что мамонт как раз изображен на фирменном знаке компании. Предполагается, что приобретенный лот будет расположен в центральном холле офиса Soprema.

К слову, желающие могут воспользоваться приложением от аукционного дома в Великобритании, который выстаил на продажу скелеты целого семейства мамонтов, обнаруженных также в Сибири. Найденные в 2002 году скелеты доисторических животных отлично сохранились, и это скелеты самца и самки, а также двух маленьких мамонтят, которые оцениваются в стартовую стоимость, равную 350 тысяч долларов. При этом, из-под молотка предлагается купить не только мамонтов - британкий аукционный дом предлагает выставить на продажу также скелеты пещерного медведя, доситорического коня и первобытного быка.

Платиновая Буковина

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