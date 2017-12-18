



Серійного крадія кабелів спіймали на Глибоччині - 18.12.2017 14:30

Зловмисник неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок на Глибоччині. Цього разу він «тероризував» місцеве публічне акціонерне товариство.

До поліції Глибоцького району звернувся 29-річний керівник місцевого відділення телекомунікаційної компанії. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала телефонний кабель, який є власністю товариства.

По приїзду на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що довжина зрізаного телефонного кабелю становить сто метрів.

Завдяки проведеній роботі, поліцейські розшукали зловмисника неподалік від села Тереблече. 33-річний житель Глибоцького району саме намагався спалити ізоляцію дротів. Як пояснив крадій, награбоване він збирався здати до пункту прийому металобрухту.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік обкрадає акціонерне товариство вже не вперше. Загальна сума заподіяних збитків складає майже 20 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ознаками правопорушень, передбачених статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику вже оголосили підозри у вчиненні даних злочинів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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