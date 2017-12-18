



Поліція розшукує вбивцю в Чернівцях - 18.12.2017 14:23

Слідчі одразу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, дане правопорушення кваліфікується як умисне вбивство.

17 грудня ввечері до поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги. Медик повідомив про чоловіка із ножовими пораненнями, котрого виявили на сходинковій площадці будинку по вулиці Героїв Майдану.

Поліцейські встановили, що 57-річний чернівчанин загинув внаслідок трьох колото-різаних поранень в області грудної клітини та шиї.

Правоохоронці докладають всіх можливих зусиль, щоб встановити та викрити особу, котра скоїла даний злочин.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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