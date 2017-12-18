



Ураган Урдуйя на Филиппинах погубил 27 человек - 18.12.2017 13:30

На Филиппинах бушает шторм Урдуйя, который привел в селям и наводнениям. В результате разгула стихии 24 человека пропали без вести, также сообщается о 27 погибших.

Наводнения и сдвиги произошли из-за тропического шторма Урдуйя в нескольких районах провинции Билиран. Так, изолированными в результате шторма оказались некоторые филиппинские города. Дело в том, что штормом были разрушены мосты.

Из-за ухудшения погоды в портах оказались заблокированы более 11 тысяч человек по всрей стране.

В Министерстве общественных работ и автомобильных дорог озвучили примерный урон, нанесенный инфраструктуре Билирана. Так, ущерб был оценен в 3,9 миллиона долларов.

Платиновая Буковина

Всі новини