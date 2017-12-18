



Убийство в Черновцах на Героев Майдана 18 12 2017 - 18.12.2017 12:44

В Черновцах в воскресенье, 18 декабря, произошло убийство. Как стало известно, был убит мужчина, что подтвердили в полиции Черновцов.



По информации очевидцев в социальных сетях, инцидент произошел в доме 99 на улице Героев Майдана.

Тело убитого было обнаружено на лестничной площадке многоэтажного дома по указанному адресу.

Предварительно сообщается, что смерть наступила в результате 3 колото-резанных ранений, нанесенных в область шеи и грудной клетки. Больше информации вскоре сообщат в полиции.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини