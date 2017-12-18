По факту захвата Октябрьского дворца открыли три прозводства

- 18.12.2017 10:31
По факту захвата Октябрьского дворца открыли три прозводства

В Киеве 17 декабпря проходили ранее запланированные массовые мероприятия, вылившиеся в конфликт под стенами Октябрьского дворца.

В сообщении пресс-службы Национальной грвардии Украины отмечается, что участники мирной акции протеста начали применять пиротехнические средства, зажигать петарды, а также предприняли попытку прорваться внутрь Октябрьского дворца. Протестующие вступили в конфликт с правоохранительными органами, а также повредили входные двери здания. Как стало известно, что в результате столкновений пострадали 60 представителей Нацгвардии, и госпитализированы 15 из них.

Поведение митингующих было очень агрессивным. люди бросали бутылки с водой в правоохранителей, а также применяли против них неизвестный газ. Также у некоторых нацгвардейцев отобрали спецсредства.Из общего числа госпитализированных 13 правоохранителей получили отравление газом, у одного - травма лица и еще у одного травма головы. Несмотря на то,что бойцу в капюшон зимней куртки бросили взрывпакет, от возможной смерти бойца спас шлем и средства защиты.

Акция под названием "Марш за импичмент" была организорвана бывшим президентом и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, который возглавляет сейчас партию "Движение новых сил". Активисты предприняли попытку прорваться в Октябрьский дворец, чтобы организовать там штаб политического движения.

Три уголовных производства были открыты по произошедшему возле Октябрьского дворца. речь идет о производствах по факту покушения на захват общественных или государственных зданий (стать 15 в 341 Уголовного кодекса Украины), по факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов (статья 345 УК), а также по факту вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов (статья 343 УК).

Стоит отметить, что Саакашвили возглавил движение за импичмент, которое выступает за принятие закона, который позволит облегчить процедуру увольнения любого президента путем импичмента.

Платиновая Буковина

Ключові слова: октябрьский дворец 17 12 2017, захват октябрьского дворца

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