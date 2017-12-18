



По факту захвата Октябрьского дворца открыли три прозводства - 18.12.2017 10:31

В Киеве 17 декабпря проходили ранее запланированные массовые мероприятия, вылившиеся в конфликт под стенами Октябрьского дворца.

В сообщении пресс-службы Национальной грвардии Украины отмечается, что участники мирной акции протеста начали применять пиротехнические средства, зажигать петарды, а также предприняли попытку прорваться внутрь Октябрьского дворца. Протестующие вступили в конфликт с правоохранительными органами, а также повредили входные двери здания. Как стало известно, что в результате столкновений пострадали 60 представителей Нацгвардии, и госпитализированы 15 из них.

Поведение митингующих было очень агрессивным. люди бросали бутылки с водой в правоохранителей, а также применяли против них неизвестный газ. Также у некоторых нацгвардейцев отобрали спецсредства.Из общего числа госпитализированных 13 правоохранителей получили отравление газом, у одного - травма лица и еще у одного травма головы. Несмотря на то,что бойцу в капюшон зимней куртки бросили взрывпакет, от возможной смерти бойца спас шлем и средства защиты.

Акция под названием "Марш за импичмент" была организорвана бывшим президентом и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, который возглавляет сейчас партию "Движение новых сил". Активисты предприняли попытку прорваться в Октябрьский дворец, чтобы организовать там штаб политического движения.

Три уголовных производства были открыты по произошедшему возле Октябрьского дворца. речь идет о производствах по факту покушения на захват общественных или государственных зданий (стать 15 в 341 Уголовного кодекса Украины), по факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов (статья 345 УК), а также по факту вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов (статья 343 УК).

Стоит отметить, что Саакашвили возглавил движение за импичмент, которое выступает за принятие закона, который позволит облегчить процедуру увольнения любого президента путем импичмента.

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