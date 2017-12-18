



Борги по бюджету слід закрити до кінця року - податкова - 18.12.2017 09:37

Відома народна прикмета радить розрахуватись із боргами в році, що минає. Це принесе прибуток та фінансовий успіх у прийдешньому році і зменшить удвічі кількість проблем і турбот.

Упродовж одинадцяти місяців цього року чернівецькі боржники повернули бюджету 23,9 млн. грн. (до державної скарбниці – 9,4 млн. грн., до місцевої – 14,5 млн. грн.).

Цього року боржникам було направлено 651 податкову вимогу, виставлено 325 інкасових вимог на стягнення коштів з розрахункових рахунків підприємств-боржників, у податкову заставу описано майнових активів на 7,5 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує платникам, що своєчасна та в повному обсязі сплата нарахованих зобов’язань упереджує застосування до боржників заходів примусового стягнення податкового боргу. Закликаємо чернівецьких підприємців напередодні Нового року розрахуватись з усіма боргами, щоб Новий рік приніс успіх та процвітання бізнесу.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини