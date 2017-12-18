



В Украине - штормовое предупреждение 18 декабря - 18.12.2017 09:14

В понедельник, 18 декабря, в 12-ти областях Украины синоптики прогнозируют штормовое предупреждение.

В первую очередь, ухудшение погодных условий касается Одесской, Кировоградской, Киевской, Сумской, Черкасской, Николаевской, Черниговской, Полтавской и Винницкой областей. Здесь Укргидрометцентр прогнозирует снег и дождь, причем, местами осадки ожидаются довольно сильные, гололед и гололедица на дорогах, налипание мокрого снега, метели. Ночью местами в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидаются сильные дожди.

Практически по всей стране, за исключением западных областей, местами ожидаются порывы ветра со скоростью до 15-20 метров в секунду.

Укргридрометцентр также сообщает об осадках на всей территории страны. Температура воздуха в востоных областях будет держаться на уровне 1-3 градусов мороза днем и от -2 до -6 градусов ночью, также в ночное время ожидается снег. Теплее будет на севере, в центральных и южных областях - днем от +1 до +11, ночью температура будет колебаться от -2 до +5. Здесь метеорологи прогнозируют осадки в виде снега с дождем. На востоке ожидатеся температура в пределах +7... +9 днем и +3... +5 ночью. Возможен дождь.

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