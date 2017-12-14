



В сквере в Черновцах обнаружен труп 15 12 2017 - 15.12.2017 15:36

В Черновцах в сквере рядом с одной из школ нашли бездыханное тело, лежавшее на скамье.

Очевидцы немедленно вызвали на место происшествия полицейских. На местер разбираются эксперты.

Предварительно сообщается, что тело принадлежало мужчине 1966 года рождения, который имел собственное жилье, то есть, бездомным он не был. Накануне его тоже видели в этом районе в состоянии алкогольного опьянения.

Сожительница погибшего отмечает, что мужчина не пришел домой ночевать. По сообщениям полицейских, возможно, мужчина, будучи пьяным, уснул на лавке в сквере, а смерть могла произойти от переохлаждения. Подробности будут известны после экспертизы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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