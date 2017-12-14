



Особливості оподаткування спадщини та подарунків - 15.12.2017 13:26

Відповідно до норм Цивільного кодексу України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини (дарування) для осіб першого та другого ступенів споріднення.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей оподаткування вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Вартість будь-якого об’єкта спадщини (подарунку) для осіб, що не належать до першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою 5 відсотків податком на доходи фізичних осіб. Крім того, платниками військового збору є, зокрема фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Отже, зазначені доходи оподатковуються військовим збором за ставкою 1,5 відсотки.

Враховуючи вищевикладене, дохід у вигляді спадщини (подарунку), отриманий фізичною особою – резидентом від фізичної особи – резидента члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою податку, звільняється від оподаткування військовим збором та відображаються в податковій звітності за формою 1ДФ за ознакою доходу «113».

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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