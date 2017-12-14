



США заявили о готовности создания коалиции против Ирана - 15.12.2017 11:50

США намерены создать международную коалицию для противостояния Ирану. Об этом на пресс-конференции 14 декабря заявила постоянная представительница Вашингтона в ООН Никки Хейли.

На пресс-конференции Хейли продемонстрировала предмет, который назвала фрагментом иранской баллистической ракеты, которая в этом году была выпущена по Саудовской Аравии повстанцами-хусинами из Йемена. По словам постпреда, иранские власти таким образом нарушили резолюции Совета безопасности ООН о распространении оружия.

Спикер миссии Ирана в ООН сделала ответное заявление, сообщив, что любые обвинения - беспочвенны, а доказательства являются сфабрикованными.

Напомним, президент Ирана Хасан Роухани в конце октября текущего года сделал заявление, что его страна не считает себя нарушителем международных договоренностей и продолжит изготавливать ракеты для собственной обороны. Уже в ноябре заместитель главы Корпуса сторожевых исламской революции Хосейн Салами отметил, что Иран решит увеличить дальность действия своих ракет в том случае, если поступят угрозы со стороны Европы.

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