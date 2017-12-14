



ДТП на Сторожинеччине 14 12 2017 - 15.12.2017 10:51

Вечером четверга, 14 декабря, в селе Панка Сторожинецкого района, произошла серьезная авария.

Легковой автомобиль ВАЗ-2101 врезался в грузовик марки Вольво. В результате данного происшествия пострадал один человек.

Как стало известно, водитель легковика допустил съезд на полосу встречного движения. После произошло столкновкние с грузовым авто, припаркованным на обочине.

Пострадавшим является водитель ВАЗ-2101. О его состоянии не сообщается, известно только, что пострадавшего госпитализировали в Сторожинецкую центральную районную больницу.

Подробности данного ДТП - вскоре на нашем сайте.

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