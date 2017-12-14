ДТП на Сторожинеччине 14 12 2017- 15.12.2017 10:51
Вечером четверга, 14 декабря, в селе Панка Сторожинецкого района, произошла серьезная авария.
Легковой автомобиль ВАЗ-2101 врезался в грузовик марки Вольво. В результате данного происшествия пострадал один человек.
Как стало известно, водитель легковика допустил съезд на полосу встречного движения. После произошло столкновкние с грузовым авто, припаркованным на обочине.
Пострадавшим является водитель ВАЗ-2101. О его состоянии не сообщается, известно только, что пострадавшего госпитализировали в Сторожинецкую центральную районную больницу.
Подробности данного ДТП - вскоре на нашем сайте.
Коментарі (0)
Другие новости:
В сквере в Черновцах обнаружен труп 15 12 2017 В Черновцах в сквере рядом с одной из школ нашли бездыханное тело, лежавшее на скамье.
- 15.12.2017 15:36
- 15.12.2017 15:36
Особливості оподаткування спадщини та подарунків Відповідно до норм Цивільного кодексу України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
- 15.12.2017 13:26
- 15.12.2017 13:26
США заявили о готовности создания коалиции против Ирана США намерены создать международную коалицию для противостояния Ирану. Об этом на пресс-конференции 14 декабря заявила постоянная представительница Вашингтона в ООН Никки Хейли.
- 15.12.2017 11:50
- 15.12.2017 11:50
Боевики провели зачистки в Моспино Координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук сообщил, что боевики на Донбассе осуществили серию зачисток,
- 15.12.2017 11:18
- 15.12.2017 11:18
В МВФ озвучили требования для очередного транша По словам исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия, уже в конце января 2018 года в Киев ожидается приезд новой миссии МВФ. С
- 15.12.2017 10:23
- 15.12.2017 10:23
Красная рыба защитит вас от инсультов Красная рыба крайне полезна для организма, и диетологи рекомендуют ее включать в рацион несколько раз в неделю, в крайнем случае -
- 15.12.2017 09:29
- 15.12.2017 09:29
Когда Маланка фест 2018 в Черновцах В Черновцах традиционный фольклорно-этнографический фестиваль Маланка-Фест состоится 15 января 2018 года.
- 15.12.2017 09:08
- 15.12.2017 09:08
Большая семерка выразила поддержку НАБУ Послы стран G7 высказали свою поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины. По мнению стран Большой семерки, для будущего
- 14.12.2017 16:06
- 14.12.2017 16:06
Возле больницы №3 обустроят стоянку авто Комиссия департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета после обсуждений пришла к решению обустройства
- 14.12.2017 15:31
- 14.12.2017 15:31
В Украине - новая суицидальная игра Зеленый кит На смену суицидальным играм вроде "Синего кита" и "Красной совы", получившим распространение в социальных сетях, появилась новая
- 14.12.2017 15:11
- 14.12.2017 15:11