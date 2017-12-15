Боевики провели зачистки в Моспино- 15.12.2017 11:18
Координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук сообщил, что боевики на Донбассе осуществили серию зачисток, в особенности, в населенном пункте Моспино и окрестностях.
Зачистки осуществлялись с целью якобы поймать групы диверсантов, а также взыскать с местного населения сельскохозяйственный налог.
Боевики блокировали поселок в течение трех суток. Вооруженные наряды террористов не позволяли никому въезжать или выезжать, у перемещающихся местных жителей осущестлялись обыски, а также инвентаризация имущества и хозяйственных наделов местного населения, подсчитывалось количество домашнего скота, проверялись различные документы. К роженице не разрешили пустить скорую помощь.
Военные аналитики допускают, что таким образом террористы намерены прикрыть формирование новых подразделений боевиков в рпйоне Моспино, что недалеко от аэродрома ТСОУ.
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