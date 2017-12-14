



В МВФ озвучили требования для очередного транша - 15.12.2017 10:23

По словам исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия, уже в конце января 2018 года в Киев ожидается приезд новой миссии МВФ. Смолий отметил, что в течение февраля-марта возможен пересмотр программы, по итогам чего уже во втором квартале 2018 года ожидается предоставление нового кредитного транша МВФ.

В НБУ планируют получить от Международного валютного фонда два транша на общую сумму 3-3,5 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Йоста Люнгман, представитель МВФ в Украине, отмечал четыре основных требования для предоставления очередного транша. Это принятие закона о приватизации, создание и запуск антикоррупционного суда, запуск пенсионной реформы и повышение цены на газ для населения до рыночного уровня.

Стоит отметить, что среди требований также упоминается и проведение земельной реформы, но в МВФ согласились отсрочить ее выполнение при условии соблюдения предыдущих четырех требований.

До настоящего момента Украина сотрудничала с МВФ по программам stand-by и Extended Fund Facility (Механизм расширенного финансирования). По программе EFF Украина получила чуть больше половины из расчитанных на 4 года 17,5 миллиардов долларов. Суммы траншей были уменьшены по причине того, что не справлялась с выполнением требований МВФ, а после фонд вовсе отказался выплачивать средства в связи с невыполнением пунктов договореностей.

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